Programmation spéciale journée migrations

A l’occasion de la journée internationale des migrants, explorons les frontières et les situations inextricables qu’elles produisent. Radio Grenouille vous propose des programmes exclusifs ou à ré-entendre, avec la voix de ceux qui fuient, ceux qui souhaitent s’enraciner autre part. Retrouvez le détail de cette programmation ci-dessous.

« Considérant Calais, et tout autour »

Table ronde enregistrée le 18 novmbre 2017, dans le cadre du festival Image de ville 2017.

Aujourd’hui, s’affirme à bas bruit un territoire d’avant-garde constitué d’actes d’hospitalité démultipliés. Il déploie sa carte telle une œuvre commune. De proche en proche, un mouvement d’écriture se propage qui réveille de nouveaux récits par contamination et éveille de nouveaux actes par appel d’air. Et si, dans un second geste, la « 36.001ème commune de France » fondée à “Calais et tout autour” se dotait d’une Cinémathèque de l’Hospitalité ? Une Cinémathèque qui réunirait, pour le donner à voir, tout ce que le cinéma observe de notre urbanité commune…

Avec Sébastien Thiéry, directeur du Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines (PEROU), Abdelkader Damani, directeur du Frac Centre, Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, cinéastes et réalisateurs du film « L’Héroïque Lande ».

Réalisation : Marie Flacon.

« Benvenuti » : Habiter Lampedusa, frontière de l’Europe

Radio Grenouille est partie à la rencontre d’Annalisa Lendaro et de Laura Auriole. Elles étaient de passage à Marseille lors du Primed, pour présenter leur documentaire, « Benvenuti ». La rigueur scientifique et la sensibilité cinématographique se rencontrent dans ce film, afin de dresser un portrait de l’île de Lampedusa, au sud de l’Italie. Cette porte d’entrée de l’Europe voit se croiser touristes et migrants depuis de nombreuses années. Mais rarement on parle de ceux qui y sont depuis toujours, ses habitants. Comment accueillent-ils ces flux et ces contrastes ? Que revendiquent-ils ? Portrait d’une île et de ses habitants.

Pour visionner « Benvenuti » : cnrs.fr

Extraits musicaux :

– Giacomo Sferlazzo – La Canzone Del Santuario della Madonna di Porto Salvo di Lampedusa

– Giacomo Sferlazzo – Lampedusa 24-01-2009

– Giancarlo Troiani – Is Lampedusa

Produit et réalisé par Quentin Tenaud. Avec les voix de Jeanne Lacaille et Jonah Senouillet.

Lignes de fuites

Cartographie sonore de camps de réfugiés, par Rajwa Tohmé. A retrouver sur vanishinglines.org

Partant du constat que les camps de réfugiés n’existent pas sur la carte du monde, Rajwa Tohmé a décidé « de les tracer, de les dessiner », de « laisser des traces du temporaire, figer l’éphémère », d’enregistrer « leurs parcours, cartographier leurs « lignes d’erre ». »

Reportage : La Voix des « Dublinés »

Le 10 novembre 2017, une centaine de personnes se réunissaient devant la préfécture de Marseille pour organiser un grand « banquet des Dublinés ». L’occasion de donner la parole aux personnes migrantes concernées par les accords de Dublin, qui les menacent d’expulsion.

Produit par Quentin Tenaud.

Grand entretien avec Shu Aiello, co-réalisatrice d’Un paese di Calabria

« Un paese di Calabria » est un documentaire du duo de réalisatrices marseillaises, d’origine italienne, Shu Aiello et Catherine Catella. « Un paese di Calabria » signifie un village de Calabre. Ce village, c’est Riace, sur le talon de la botte italienne, à quelques kilomètres de la mer.

Victime d’un exode rural massif, le village de Riace doit sa renaissance à l’arrivée de deux cents Kurdes dont le bateau s’est échoué sur la plage voisine, un jour de 1998. Au lieu du rejet, ou de la simple compassion, l’idée de génie des habitants et de l’incroyable maire, Domenico Lucano, fut de considérer les nouveaux arrivants comme une chance pour le village et leur proposer de s’installer tous en réhabilitant les maisons abandonnées.

Radio Grenouille avait rencontré Shu Aiello en février 2017 dans l’émission Super 8.

Produit par Mario Bompart.

Reportage : Menton-Vintimille, Histoire d’une frontière et de ses migrants

Menton-Vintimille, histoire d’une frontière et de ses migrants

Un reportage auprès des migrants de Vintimille, dans le campement de la frontière et aux abords de la gare ; un entretien avec l’historien Yvan Gastaut autour des origines de cette frontière et des réfugiés qui l’ont traversée au cours du temps ; le tout mélangé sous une forme documentaire en vingt-neuf minutes.

Extrait de l’émission Ca ne vient pas de nulle part (2015)

Préparation, entretiens, prise de son, montage : Clair Rivière, Marie-Noëlle Battaglia, Juliette Palmade

Doublages : Emmanuel Bergoin, Romain Gateau, Renaud Magnan

Aide à la traduction : Aurélien Marsais

Technique : Jean-Baptiste Imbert

Documentaire : Celui qui n’a pas de terre n’a le droit qu’à une mère agitée

Documentaire sonore de Marion Cros et Lama Kabbanji sur le parcours de trois Palestiniens-Syriens, issus du camp de Yarmouk (Damas). Séparés par l’exil, ils sont ici réunis à travers leurs récits. Plus d’informations ici. (2016)