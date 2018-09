Jean Martin Fortier : le jardinier maraîcher

De l’agriculture biologique, à petite échelle et à grand impact.

Jean Martin Fortier, fermier pionnier de la production maraîchère bio-intensive et auteur de « Le jardinier maraîcher », est l’invité d’honneur d’une conférence exceptionnelle, organisée au restaurant Les Grandes Tables.

Connaissance des sols et des produits, redécouverte des outils d’antan et travail sur le micro : ce sont les ingrédients pour développer un savoir faire efficace et rentable, qui associe bien produire, bien manger et bien vivre. La philosophie et la pratique de Jean Martin Fortier portent leurs fruits, traversent les océans et indiquent un nouveau chemin pour l’agriculture.

Jean Martin Fortier était présent aux Grandes Tables de la Friche Belle de Mai, le 29 mai 2018.

Un événement proposé par Fermes d’Avenir, la Cité de l’agriculture, le Lycée Privé Provence Verte & Les Grandes Tables de la Friche.