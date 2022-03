InViSibLe !? Résidence de Radio Grenouille à l’Université de Toulon

InViSibLe !?

> Suite de la résidence artistique de Radio Grenouille à l’Université de Toulon.

Dans la continuité de Mer invisible et des réalisations multiples de l’année 2020-21 mettant en lumière les vies étudiantes ébranlées par les mois de confinement mais aussi le renforcement des solidarités, InViSibLe !? propose cette année une perception sensible des campus de l’UTLN.

Paysage sonore contrasté entre pinède méditerranéenne et zone commerciale du capitalocène, le Campus de La Garde sera notamment à écouter le 31 mars à partir de 12h, lors d’une pièce radiophonique réalisée en public depuis le campus et diffusée en direct sur le 88.8 FM, DAB+ et webradio.

Autre RDV : Mercredi 23 et jeudi 24 mars : Écouter le Campus… avec le collectif Ici-Même [Gr.] Une exploration du campus de La Garde, yeux fermés, oreilles ouvertes avec une soirée radio à la Cité U du Coudon.

Écoutez les podcast !







Écoutez aussi la playlist collaborative

proposée aux étudiants au fil de la programmation musicale de

Radio Grenouille !

L’ensemble de ces programmes est à retrouver régulièrement sur le 88.8 FM, DAB+ et webradio.

InViSibLe !? une résidence Radio Grenouille à l’UTLN, soutenue par l’Université de Toulon et la DRAC PACA pour favoriser la rencontre des artistes, des œuvres et des étudiants au cours d’une résidence de création artistique.