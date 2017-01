Grand entretien avec la réalisatrice Maud Alpi

« Les bêtes arrivent la nuit. Elles sentent. Elles résistent. Avant l’aube, un jeune homme les conduit à la mort. Son chien découvre un monde effrayant qui semble ne jamais devoir s’arrêter. » Gorge, Coeur, Ventre est le premier film de la jeune réalisatrice niçoise, Maud Alpi. Il suit un jeune homme, incarné par Virgile Hanrot, fidèlement accompagné par son chien, Boston.

Embauché dans un abattoir, il partage sa vie entre une maison désaffectée qu’il squatte, et ce lieu de mort qu’il apprivoise : acclimatation aux bêtes et à l’omniprésence de la mort. Le fil conducteur de la narration se trouve être finalement le chien, Boston, qui incarne à la fois le vivant et ce lien entre les bêtes et l’homme. Sans tomber dans l’anthropomorphisme, mais toujours avec empathie, Maud Alpi pose sa caméra sur le flanc des bêtes, capte leurs gémissements et regards affolés. Empreint de spécisme, Gorge Coeur Ventre est un chef d’oeuvre méditatif et plastique.

Grand entretien avec Maud Alpi.

Par Mario Bompart.