Grand entretien avec la réalisatrice marseillaise Anne Alix

Il se passe quelque chose : un film présenté à Cannes, en ouverture de l’ACID au printemps 2018. A l’occasion de sa sortie en salle le 12 septembre, nous recevons sa réalisatrice marseillaise, Anne Alix.

Il se passe quelque chose : l’histoire d’une femme suicidaire, sauvée de justesse par une femme espagnole qui rédige des guides touristiques gay friendly. Cette situation initiale, cette rencontre improbable nous attrape et nous accroche sur les bords de l’Etang de Berre, dans un film à la frontière entre fiction, poésie et documentaire. On y croise, entre autre, des pêcheurs, des chanteurs, des plongeurs, des ouvriers, des coureurs de fond. Leur point commun c’est ce territoire et une histoire faite de déplacements.

Il se passe quelque chose, à l’antenne de la Grenouille : une heure de discussion avec Anne Alix et ses invités : Serge (ouvrier et plongeur), Mohammed (demandeur d’asile) et Corinne (collectif Welcome à Miramas).

Programmation musicale :

Dominique A – Toute Latitude

The Triangle – Dead Traveler

Production : Quentin Tenaud Réalisation : Sébastien Géli et Jean-Baptiste Imbert