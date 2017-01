Un café avec François Ost. Le Multilinguisme et la Barbarie.

C’était le 17 janvier dernier. Nous buvions un café, micro en main, avec le juriste et philosophe belge Francois Ost, à l’occasion de sa conférence tenue le soir même organisée par Opera Mundi.

Un café et une conversation, autour de la traduction, de nos langues, de l’ouverture à l’autre, ou du repli sur soi, sur nos identités pourtant plurielles. L’hospitalité langagière, le multilinguisme, sont-ils notre seule alternative à la barbarie ?



François OST enseigne à l’Université Saint-Louis de Bruxelles (dont il a été Vice-recteur) et à l’Université de Genève. Il poursuit une réflexion originale et féconde sur la philosophie des droits de l’homme comme sur les fondements du droit de l’environnement, en particulier sur le statut de la nature dans la pensée occidentale contemporaine. Ses travaux portent également sur relations entre droit et littérature, et, pour les plus récents s’intéressent à la théorie du langage et de la traduction. Membre de l’Académie royale de Belgique et du Conseil supérieur de la langue française, il préside la Fondation pour les générations futures. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages de théorie du droit.

Bibliographie (sélection) : A quoi sert le droit ?, Bruylant, 2016 ; Shakespeare. La Comédie de la Loi, Michalon, 2012 ; Le droit comme traduction, Presses de l’Université Laval, 2009 ; Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Fayard, 2009 ; Furetière, La démocratisation de la langue, Michalon, 2008

Par Simon Morin.