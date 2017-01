Franck Seuret – Documentaire « La faim des fous »

45 000 personnes, handicapées mentales, sont mortes dans les asiles français p endant la seconde guerre mondiale. Des personnes littéralement mortes de faim notamment à cause de la politique de rationnement alimentaire mise en place pendant l’Occupation. Cette réalité, méconnue et oubliée, Franck Seuret, journaliste spécialisé dans les questions sociales veut mettre des mots et des images dessus.

Il va bientôt tourner son documentaire, « La faim des fous », grâce à une campagne de financement en ligne.

Pour la Grenouille, il revient sur son projet, ses difficultés et ces évènements qui racontent une époque et un certain regard sur la santé mentale.

Cet entretien a été diffusé dans le cadre de notre semaine thématique santé mentale, fin décembre 2016.



Pour plus d’informations sur le documentaire: ici

Sélection musicale:

Yasmine Hamdan – Deny

Yasmine Hamdan – La Mosh Ana

Archives lues:

Le medecin Alexis Carrel dans son ouvrage L’homme cet inconnu publié en 1935. Extrait.

Extrait d’un discours d’Edouard Herriot, ex-président du conseil des ministres français, en 1937, devant le Conseil général du Rhône, dont il est élu.

Par Margaux Wartelle