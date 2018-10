Fête de la Science – Idées reçues, idées envoyées

La fête de la Science, c’est toujours l’occasion de poser des questions, de trouver des réponses, de déclencher des réflexions, de découvrir.

Photo par Thierry BOTTI

Radio Grenouille était là, aux archives départementales Gaston Defferre pour cette 27ème édition, et a fait tout ça. Promenade le long des stands, questionnements autour des deux grands thèmes de cette Fête de la science : « les idées reçues », et « Sciences et changements climatique », lectures, un programme presque aussi riche que la programmation !

Merci aux intervenants et aux coordinateurs qui ont rendu cette émission possible : Flora QUENAULT des Petits Débrouillards, Geoffrey DELHAYE du Laboratoire Adhésion et Inflammation à Luminy, Le Tamis, représenté par Julie HENIN et Marjolaine MARTIN, Hubert BATAILLE, Sandrine RUITON et Thierry THIBAUT pour l’IRD et Ghost Med, et enfin Alexis DROUARD du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille.

Réalisation : Sébastien Geli

> Fête de la Science

> Radio Grenouille

> Les petits débrouillards