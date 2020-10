Fête de la science, 2020

Une émission dédiée à la fête de la science édition 2020 !

Chaque année, la Grenouille accompagne cet évènement organisé par l’association Les petits débrouillards sur le territoire. En 2020, la fête de la science en physique est annulée Cependant, une série de rencontres, des lives avec des chercheurs et des chercheuses se sont déroulés en ligne, plusieurs fois par jour du 2 au 12 octobre, à écouter en direct et en replay sur le site village des sciences sud. Le site ici.

Pour accompagner cet évènement, la Grenouille invite quatre chercheur.es pour un plateau radio. Cette année, nous évoquons les liens entre l’homme et la nature: comment la nature nous vient en aide, comment on peut la comprendre et en prendre soin.

Nos quatre invités:

– Amandine Gasc, chercheuse à l’IMBE (Institut méditerranéen de biologie et d’écologie) et spécialiste d’écoacoustique;

– Sophie Gambaredella, chercheuse au CNRS, juriste spécialiste droit international de l’environnement et plus spécifiquement en biodiversité marine;

– Bernard Binetruy, chercheur à l’INSERM, spécialiste des cellules souches embryonnaires et qui s’est interresé ces derniers mois au COVID 19;

– Sébastien Morilhat, ingénieur hydrogéologue au CEA (commissariat de l’énergie atomique et des énergies alternatives) sur le site de Cadarache, et qui s’intéresse à a remontée des nappes phréatiques.«