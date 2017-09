Festival Travellings, 4e édition : l’espace public (ré)enchanté.

Le festival Travellings, organisé par Lieux Publics (Centre National de Création en Espace Public), revient les 8 et 9 septembre prochains à la Cité des Arts de la Rue, dans tout le quartier des Aygalades et sur Radio Grenouille, avec une 4e édition autour de récits de voyages dans une Europe aux prises avec de nombreux bouleversements, humains, politiques économiques et démocratiques.

Qu’ils viennent d’Autriche, des Pays-Bas, de Bulgarie, de Grèce, de Belgique, d’Italie ou de France, les artistes et les compagnies invitées sont toutes membres du réseau européen In Situ, piloté depuis sa création en 2003 par Lieux Publics.

Il se dit que l’art dans l’espace public est le miroir de l’état du monde.

Les artistes de cette 4e édition nous raconteront ainsi des histoires de vies en mouvement tout en questionnant l’envol, l’exil, l’Europe, la démocratie, l’ici et l’ailleurs, la langue et les langages … Des « Rencontres de Boîtes » de la cie Kumulus à l’immense abécédaire-exposition photographique « Le Nord fait le Mur« , le festival Travellings nous donne à rêver, à voyager et surtout, à nous rencontrer.

Grenouille posera ses micros le 9 septembre à 14h30 et à 18h en direct du festival Travellings pour faire entendre les voix des artistes et des participants, s’interroger sur le processus participatif et retransmettre une performance fooootballllistique burlesque et drolatique en live !

Pour patienter, découvrez la belle programmation du festival Travellings en compagnie de Pierre Sauvageot (directeur-compositeur de Lieux Publics), Jasmine Lebert (directrice de la communication et des publics de Lieux Publics) et Anne Thuot, dont vous retrouverez la performance « Retrieve » le samedi 9 septembre 2017.