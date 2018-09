Festival EDEN(S) – Les rencontres du cinéma méditerranéen LGBTI

Festival Eden(s)

Du 27 au 30 septembre 2018

Pour la première édition d’Eden(s),Rencontres du cinéma méditerranéen LGBTI, David Tonnerre et Clémence Macaluso sont venus dans les studios de la Grenouille pour présenter la programme du festival.

A travers six films documentaires et deux tables rondes, Eden(s) explore le travail de réalisateur.rice.s du pourtour méditerranéen, porte-paroles d’une génération, artistes engagé.e.s portant un regard sensible sur les identités en marge, homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou queer et dresse ainsi le portrait d’une Méditerranée plurielle en pleine mutation.

Les tables rondes pourront se réécouter sur Radio Grenouille à l’issue du festival.

PROGRAMME

JEU 27 SEPT | 17:45

Amphi Dumas, site Schuman, Aix-Marseille Université

Aix-en Provence

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Projection | Au-delà de l’ombre

de Nadia Mezni Hafaiedh | Tunisie | 2017 | 81 mn

Table-ronde | Exclusion et discrimination : état de la lutte en Tunisie

Avec Monia Laccheb (sociologue), Ludovic-Mohamed Zahed (docteur en sciences humaines et recteur de l’Institut CALEM)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VEN 28 SEPT | 19:00 & 21:00

La Baleine, Marseille

9€ | 6,5€ | 6€ | 5€ | 4€

Projection | All Happy Mornings

d’Omer Yefman | Israël | 2012 | 60 mn

Projection | Oriented

de Jake Witzenfeld | Israël | 2015 | 86 mn

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

SAM 29 SEPT | 19:00

Le GYPTIS, Marseille

6€ | 5€ | 2,5€

Projection | Mr Gay Syria

d’Ayse Toprak | Turquie, France, Allemagne | 2017 | 85 mn

Table-ronde | Asile LGBTI : quelles perspectives en Méditerranée ?

Avec Marien Gouyon (anthropologue), Flavien Odorin (Le Refuge), Jean-Louis Rougeron (Amnesty International France), Viktoria Safontceva (Urgence Homophobie), Zak Ostmane (journaliste et militant LGBTI)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

DIM 30 SEPT | 19:00 & 21:00

Videodrome 2, Marseille

5€ | 8€ deux séances

Projection | My Nature

de M. Ferraina et G. Loffredo | Italie | 2017 | 75 mn

Rencontre | Transat, Association trans – Marseille

Projection | Room For a Man

d’Anthony Chidiac | Liban | 2017 | 77 mn