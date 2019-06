Festival de Marseille 2019 – Tous les entretiens de la Grenouille

Festival de Marseille.

Festival de danse et d’arts multiple.

Du 14 juin au 6 juillet.

En coproduction avec le Festival de Marseille, la Grenouille vous propose une série de cinq entretiens autour de différents spectacles programmés. Des artistes d’ici et d’ailleurs, de la danse, de la musique. « Le corps comme lieu du politique », des « portraits dansés », ou encore des invitations à dépasser les clivages d’âge, de conditions sur scène.

Réflexions autour d’un Festival avec Jan Goossens, directeur

Comment penser un Festival aujourd’hui, devant la multiplication des évènements culturels, parfois tous interchangeables ? Comment penser la ville, ses habitants sans tomber dans l’instrumentalisation ? Comment accompagner des artistes et leur projet au long cours ?

A mi-parcours du Festival, on en discute avec Jan Goossens, directeur.

Le moindre geste, de Selma et Sofiane Ouissi

La voix et l’image. Le moindre geste est un spectacle de rencontres. Rencontre entre les deux artistes et 25 marseillais qu’ils ont suivi pendant plus d’un an pour recueillir leurs paroles, leurs vies en récit. Rencontres avec des bénévoles qui viennent danser, interpréter ces paroles enregistrées. Six « portraits dansés » .

Entretien à KLAP avec Selma et Sofiane Ouissi. Dans cette émission, des extraits du récit d’Alain, peintre-ouvrier communiste ont été intégrés. Ce récit était le premier « portrait dansé », celui du 27 juin.

