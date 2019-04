L’insurrection malgache de 1947, ça vous dit quelque chose ?

Pour en apprendre plus sur ce sujet nous retrouvons la réalisatrice du film « Fahavalo », Marie-Clémence Andriamonta-Paes.

Fahavalo c’est un film qui retrace, à travers témoignages et archives, la vie qu’ont mené certains malgaches durant l’insurrection peu connue qui à pris place 1947 à Madagascar.

Marie-Clémence nous parle ici du passé mais également du futur de la société malgache et d’un système néo colonial.

Fahavalo, Madagascar 1947