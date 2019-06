Exil, histoires plurielles

JOURNÉE MONDIALE DU RÉFUGIÉ

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a fait du 20 juin la journée mondiale du réfugié, une journée qui vise à rencontrer, informer et débattre autour de l’exil et des conditions d’accueil en France et ailleurs.

Un collectif de structures sociales et médico-sociales a organisé, à la Friche Belle de mai, une série de rencontres et débats autour de ces thèmes. Des témoignages, des interventions, un banquet… Ces rencontres ont été animées par l’Association Osiris, association de soutien thérapeutique aux victimes de torture et de répression politique.

La Grenouille a reçu dans la matinée plusieurs acteurs de cette journée : Adlène Meddi, auteur de 1994, l’histoire d’une bande de jeunes avec leurs idéaux, leur naïveté au coeur de « la décennie noire » Algérienne; le bédéiste franco-cambodgien Séra, il revient sur l’engrenage qui conduit à la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges dans son ouvrage Concombres amers.

Deux structures de soutien étaient également représentées. Nous étions avec Françoise Rocheteau, membre de l’observatoire de l’Asile Marseille, auteur d’un Etat des lieux de l’accueil des personnes en demande d’asile à Marseille et Camille Fournier, membre de l’équipe organisatrice de cette journée à la Friche.

L’Observatoire Asile Marseille participe actuellement à plusieures campagnes de récolte de témoignages concernant les conditions d’accueil et accompagnement des personnes en demande d’asile à Marseille [délais de traitement des demandes, conditions matérielles d’accueil, la situation des mineurs isolés]

La journée mondiale du réfugié à la Friche Belle de Mai est un événement animé par l’association Osiris

> www.centreosiris.org/accueil

> www.observatoireasilemarseille.org

