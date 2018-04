Etudiants mobilisés et blocage de la Fac St-Charles à Marseille

19 avril 2018, journée de manifestation interprofessionnelle et nationale, à l’appel de la CGT, autour d’un mot d’ordre : la convergence des luttes. C’est une pierre de plus ajoutée à l’union des différents mouvements sociaux qui agitent le pays depuis plusieurs semaines. Des transports à la santé en passant par l’éducation et les services publics en général, mais aussi par la lutte contre la loi asile et immigration ou contre l’expulsion de la ZAD de Notre Dame Des Landes, la mobilisation semble s’installer, s’élargir, et surtout tente de converger.

Parmi ces protestations il y a évidemment celle des étudiants, contre la séléction à l’université qu’implique la nouvelle loi ORE, adoptée le 8 mars dernier. Une quinzaine d’universités sont perturbées à l’heure actuelle en France. A Marseille, le Campus Saint Charles est en parti bloqué par les étudiants depuis quelques jours.

Qu’implique cette loi en terme de droit à l’éducation ? Comme se structure la lutte, à l’intérieur de l’université Aix Marseille, dispersée géographiquement ? Comment se structure-t-elle entre les différentes universités et avec les autres secteurs professionnelles en lutte ? Radio Grenouille pose la question à Dorian et Sylvain, deux étudiants mobilisés de la Fac Saint Charles.







