[Été] Les arts sonores et vivants

Cet été, plongez dans l’univers des arts sonores et vivants, belle(s) exploration(s) !

L’Art de l’Écoute, l’émission de la Grenouille où l’on navigue dans les univers des Arts Sonores, sera diffusée tous les dimanches à 20h et les jeudis à 00h. De l’entretien au documentaire de création, de l’improvisation collective aux expériences électroacoustiques, on y retrouve des réalisations liées aux projets de l’Atelier-Studio d’Euphonia, ainsi que des sélections de créations sonores et expérimentations en tous genres.

Sur le bout de la langue : un mélange de sons, de musiques et de mots sur le mode de la conversation. Une émission conçue et préparée par Christine Esclapez & Jean-Marc Montera. Chaque mois, depuis octobre 2018, la chercheuse-musicologue & l’artiste-musicien reçoivent un ou une invité.e et dialoguent avec lui ou elle autour de son rapport à la musique et au son.

Et des émissions d’autres radios campus à propos des arts sonores et de l’écoute seront diffusées à l’antenne pour un été diversifié ! À l’Écoute, l’émission qui part à la rencontre des espaces sonores sur les ondes de Campus Grenoble (90.8).

Nos programmes dédiés aux arts vivants à 10h, 13h ou 17h, selon les semaines et nos envies et quand bon vous semble par ici. Turn The Light ON, l’émission de la Grenouille dédiée aux arts de la scène.

À vous le studio est une série de têtes à têtes au cours de laquelle une personnalité en invite une autre. Le temps d’une demie-heure nous leur laissons le studio, pour écouter leur échange.

Et en bonus, allez jeter un œil sur notre webmag dédié au Festival de Marseille, le festival de danse, musique, théâtre, cinéma et expositions organisé chaque année depuis 1996 dans la cité phocéenne : le Festival de Marseille +

Image : Clément Baudet.

Image de vignette : Sonia Delaunay