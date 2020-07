[Été] Le best-of de nos émissions musicales

Tout l’été, réécoutez notre sélection – forcément partiale, vous êtes prévenus – des émissions musicales de nos résidents chéris. Hip-hop, soul funk, électro, transe, punk, rock, …

Les mardis seront teintés d’hip-hop, soul, funk, etc. Avec Hangtime Radio Show : le meilleur du nouveau et de l’ancien son à travers une programmation des plus éclectiques, mêlant soul, funk, jazz, hiphop, breakbeat, afrobeat et electronica. Toutes les semaines les artistes qui font l’actualité internationale seront en direct pour des interviews et des mixs exclusifs. Et Le Coton Club par M.OAT qui vous embarque dans des voyages musicaux transatlantiques et afrodéliques. Tel un coton-tige supersonique, il vient se glisser dans tes oreilles pour y déposer une sélection pointue et inédite allant, du Jazz au funk, en passant par la Soul et le Hip-Hop. Pour t’ambiancer de la plus groovie des manières, M.OaT t’offre un décor de musique afro-americaine, que l’on trouve rarement aujourd’hui.

You’re on the spaceship Earth. You’re outward bound. On the spaceship Earth. Destination unknown… You haven’t met the captain of the spaceship yet, have you ? — Sun Ra, 1978.

Mais aussi: Flavor of the Month de DJ PH, Living Roots, l’émission dub roots reggae de la Grenouille animée par Red Mat ou encore La touche française de DJ Faze





Les mercredis seront dédiés aux musiques électroniques : techno, trance, etc. Avec Tropicold : c’est une piste de danse où une basse 80’s transperce la langueur du crépuscule, une voix synthétique rafraîchit l’ambiance, mais en écoutant bien, des rythmes syncopés montent en puissance et rendent l’atmosphère intensément moite. Plus prosaïquement, Tropicold c’est un collectif de DJ marseillais : Édouard Soirées Loisirs, Massue Moto, Why Am I Mr Pink? & l’Amateur, etc. Le Discoroscope : émission mensuelle radio/disco/cosmique destinée à vous révéler vos prédictions astrales en douceur et en musique. Et Trance Spotted, avec Miss Tekix et Oïkia, tous deux membre du collectif Psymind, pour une heure dédiée à cette scène méconnue : ses artistes, ses labels, ses collectifs de passionnés.

Les jeudis soirs seront consacrés au rock, punk, etc. Avec Discorde, l’émission du son tendu et sans concession, du punk hardcore à au psycho ouest cost, en passant par l’électro déjantée, discorde veut représenter ces musiques extremes, innovante et politiques, trop souvent ignorées. Et l’Oreille Cassée, l’émission SUPER ROCK !!! L’équipe de L’Oreille Cassée fait vivre avec passion le Rock sur les Ondes de La Grenouille autour de nouveautés, rééditions et émissions thématiques.

Mais aussi: Bruits confus, l’émission de rock inclassable, et Kalamazoo de « Monsieur Nénuphar » alias Dr Zoom, La Stud, …





Image : The concert, Nicolas Tournier, 1630.

Image de vignette : Ensemble de chambre à l’époque baroque, Dirck Hals, 1623.