[Été] Écologie et citoyenneté

Pour réfléchir ensemble pendant cette pause estivale, les Grenouilles vous proposent d’écouter ensemble une sélection de programmes qui questionnent l’écologie et la citoyenneté. Venez tremper vos pieds et vos oreilles dans notre étang !

Une sélection de programmes dédiés à l’écologie et à la citoyenneté à 10h, 13h ou 17h, selon les semaines et nos envies et quand bon vous semble par ici. Présages, des idées pour nourrir l’esprit et remettre radicalement en question l’état de notre monde.

Les Reporterriens est le nouveau podcast de l’écologie, réalisé par Reporterre en partenariat avec Ground Control.

Bons plants, le podcast de l’agriculture en ville, et du renouveau végétal urbain. À la rencontre des acteurs de la conquête végétale de la ville, des professionnels et passionnés.

Un sol commun, rencontre avec Baptiste Lanaspeze et Marin Schaffner. À l’occasion de ses 10 ans la maison d’édition Wildproject publie un recueil d’entretiens autour des grands enjeux de l’écologie: Un sol commun, lutter, habiter, penser.

Pour une écologie de la séparation, entretien avec Frédéric Neyrat Philosophe, auteur d’une écologie de la séparation dans son ouvrage La part inconstructible de la Terre aux éditions du seuil.

Les Philosophes publics, est le nom d’un collectif de professeurs de philosophie, créé en décembre 2015. Leur objectif est de créer une forme d’engagement politique en réaction aux diverses crises que traverse notre société, et suite aux évènements insupportables de ces derniers mois. Tous les mois ils se retrouvent sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger, et continuer à penser ensemble.

Marseille : le logement en questions, nous sommes en février 2020, à quelques semaines des élections municipales quand nous enregistrons cette émission dans les studios de Radio Grenouille. La question du logement est critique, et nous la Grenouille et les Habeilles (collectif d’habitants d’un projet participatif en locatif social à Saint Mauront) avons décidé d’inviter pour cette première émission la Fondation Abbé Pierre et le Collectif du 5 novembre créé suite aux effondrements de deux immeubles de la rue d’Aubagne.

Les Grenouilles sont citoyennes et écologiques dans leurs actions et leurs assiettes ! Retrouvez cet été notre émission culinaire Le Grand Pastis de Pierre Psaltis !

Image de vignette : Grenouilles et roseaux, Houdard Charles-Louis, estampe.