[Été] À l’écoute du monde

Pour tourner le regard vers ailleurs, garder une oreille tout contre l’autre et tisser des solidarités ici et là-bas, la Grenouille vous propose plusieurs séries radiophoniques qui nous racontent le monde.

Une série de la Grenouille sur la Syrie

Exils, expériences politiques, féminismes, arts et mémoire.









Chili desperto

Quand un peuple revendique son droit à vivre en paix, un reportage sonore, un récit mêlant les voix d’une trentaine de personnes rencontrées dans un Chili en pleine transformation. Le 18 octobre 2019 surgit « l’estallido », l’explosion, comme le nomment d’abord les Chiliennes et les Chiliens. Mais cette révolte se transforme en quelques mois en un phénomène qui, pour beaucoup, ressemble déjà à une Révolution. Si le système néo-libéral mis en place sous le régime de Pinochet ne s’est pas encore effondré, le peuple chilien a bel et bien rompu sa normalité en se retrouvant durablement dans ses rues et sur ses places. C’est précisément ce virage culturel et citoyen que ce documentaire, signé Malaine Fanouillère tente d’explorer, à travers six épisodes, dans une perspective à la fois chronologique et thématique. Bonne écoute









Retrouvez les deux derniers épisodes au cours de l’été.

Cap sur l’Afrique avec deux séries radiophoniques

MONOBLOC, collectif radio et radio itinérante, s’est installé en décembre dernier à Dakar, pour y passer du temps, y travailler, individuellement ou collectivement, y écrire. Et au final: monter et produire différents formats de radio. Cet été, nous diffusons donc les productions issue de Monobloc Dakar : une rencontre avec le disquaire de Dakar, avec le griot Massamba Gueye, avec Sidi le pêcheur, avec des femmes de la prison de Rufisque, avec une compagnie de théatre forum, avec l’ile de Gorée …





Afrotopiques

Le podcast de Génération Afrotopia qui s’approprie les grandes questions contemporaines, pour les penser depuis les Suds en général, et les mondes africains en particulier. En diffusion sur les ondes de Grenouille en juillet: Haïdar El Ali, Alioune Sall, Philippe Descola, Amzat Boukari-Yabara…

Tous les épisodes à écouter : ici

Et pour écouter la musique du monde, ville par ville, vous pouvez vous plonger dans Inner City Tape : Addis Adeba, Tokyo, Berlin, Istanbul, etc.

Beaucoup de nos émissions dédiées aux questions politiques, sociales et artistiques en Méditerranée sont à réécouter sur notre webmag : Vues sur mer.

Image : Affiche publicitaire pour les postes de radio Radiola, Leonetto Cappiello, 1920.

Image de vignette : Selma Gürbüz.