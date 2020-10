Entretien avec Philippe Pujol autour du documentaire « Djellaba basket »

DJELLABA BASKET

C’est le titre du beau et nécessaire documentaire de Philippe Pujol & Jean-Christophe Gaudry. Au plus près de pratiques de l’islam qui, à Marseille, se conjuguent notamment en mode jeune et urbain, on passe 52 minutes dans les quartiers populaires de la ville, en compagnie de ceux issus de ces générations pour qui souvent, la culture hip hop, le sport, les réseaux sociaux, mais aussi la marginalisation sociale et culturelle sont des réalités prégnantes.

Les témoignages s’entre-croisent pour dépeindre une multiplicité de religiosités: alternativement ou simultanément rigoriste, approximative, appliquée, intermittente, identitaire, inclusive. Le documentaire va ainsi à la rencontre de jeunes pratiquants, d’un traditionaliste qui lutte contre l’islam-google, d’un imam salafiste repenti, d’un dealer, du directeur du collège-lycée Ibn Khaldoum ou encore de l’imam de la mosquée des Bleuets.

Djellaba Basket nous parle de l’islam et des jeunes, mais aussi de la société marseillaise et française actuelle, à travers les thèmes de l’exclusion, de la contre-culture, de la politique, de l’homosexualité ou de la radicalisation.

Rencontre avec son co-réalisateur Philippe Pujol, journaliste, auteur entre autres de la série d’articles Quartiers Shit qui lui valut le prix Albert Londres en 2014, et du livre La Fabrique du Monstre. En juin dernier, il avait co-réalisé un premier documentaire « Péril sur la ville », dans le quartier de Saint-Mauront (Arte).

Djellaba Basket sera diffusé sur France 3 PACA lundi 26 octobre à 23h25.

Par Stéphane Galland