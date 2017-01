Entretien avec Michel Lussault

Comment habiter le monde ? Ses villes ? Ses lieux ?

Le « Monde » selon Michel Lussault est né après la seconde guerre mondiale avec l’urbanisation, une réalité au centre de la pensée du géographe à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Auteur de nombreux ouvrages, notamment de L’homme spatial, Michel Lussault est venu à Marseille pour une conférence organisée par Opera Mundi et intitulée « Habiter le monde anthropocène ».

Avec la Grenouille, le géographe-philosophe a évoqué la fin de la ruralité, les politiques publiques et nos nouvelles manières d’habiter et de vivre la ville.

En savoir plus sur les conférences d’Opéra Mundi: ici.

Sélection musicale:

Nina Simone – My baby just cares for me

Nina Simone- Here come the sun

Par Margaux Wartelle