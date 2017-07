Emission spéciale Jazz des Cinq Continents 2017 : avec Shabaka Hutchings (Sons of Khemet)

Deux heures de radio en live et au grand air sur le toit-terrasse de la Friche de la Belle de Mai depuis lequel s’ouvrait la 18e édition du festival Marseille Jazz des Cinq Continents le 19 juillet dernier avec le quartet qui bouscule le jazz anglais : Sons of Kemet.

Radio Grenouille avait le plaisir de recevoir en exclusivité le solaire et flamboyant Shabaka Huchings, leader, saxophoniste et compositeur de ce groupe atypique. Héritier de Pharoah Sanders, pétri de hip-hop, Shabaka Hutchings secoue le jazz et exploite les influences caribéennes d’une adolescence vécue à la Barbade au son du calypso, de la soca et du reggae.

Hugues Kieffer, programmateur du festival, s’est également joint à nous pour dérouler le fil de la programmation de cette 18e édition construite, sans pour autant s’y limiter, autour du jazz américain pour célébrer du centenaire de la naissance du jazz.

Et pour l’occasion, Famoudou Don Moye, compagnon de route de Lester Bowie et figure emblématique du Art Ensemble of Chicago nous a embarqué dans ses souvenirs à l’aube des cinquante ans du quintet blues.