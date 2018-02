Capté dans les échos du Conservatoire Régional de Marseille, un Echo. Celui de cet atelier mené tout au long du festival Parallèle 8. Celui dans lequel on s’essaie à la critique, où on la réfléchit. Retour d’expérience des participants, échanges de pratiques, avec Aïnhoa Jean-Calmettes, Jean-Christophe Brianchon et Daniel Blanga-Gubbay.