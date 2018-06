D’un printemps à l’autre ? Mai 68 par Leslie Kaplan et Isabelle Sommier

Le 26 mai 2018, le Festival Oh Les Beaux Jours invitait l’écrivaine Leslie Kaplan et la chercheuse Isabelle Sommier à échanger sur Mai 1968. Plus précisément, sur quelques aspects oubliés de ces événements, comme le rôle qu’y ont joué les femmes et l’importance de ces événements dans la structuration des luttes féministes à venir. Mai 68 dure en fait tout au long des années 1970, notamment à Marseille, ville d’avant-garde pour la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi dans les luttes LGBT et dans celles des travailleurs immigrés.







Musique : Nils Frahm - A Place Mary Hopkin - Those were the days Production : Quentin Tenaud