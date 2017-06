Dorothée Munyaneza, La chute et le soulèvement

Au festival de Marseille, on pourra voir et on aura vu Samedi Détente.

Au festival d’Avignon, on pourra voir et on aura vu Unwanted.

Deux spectacles de Dorothée Munyaneza.

Samedi Détente, retour de mémoire. 6 avril 1994, Dorothée Munyaneza à 12 ans, et le Rwanda sombre dans le dernier Génocide du 20°siècle.

Samedi détente, Se souvenir de la chute des corps. Mémoire d’un peuple.

Unwanted. Rwanda, Syrie, Congo … des filles, des femmes, des centaines, des milliers, des centaines de milliers. Abusées déchirées violées humiliées annihilées

Anéantie par le crime atroce certaines se sont retrouvées enceintes de leur bourreaux

Unwanted. la vie après. Se relever, tenir debout, lutter.

Festival de Marseille, 20 juin

Festival d’Avignon, 7 au 13 juillet

par Emmanuel Moreira

Tous nos podcasts au Festival de Marseille > ici