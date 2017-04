Disquaire Day 2017 à Marseille

Cette journée sera la 7ème édition en France de cette manifestation internationale consacrée aux disques, aux disquaires, à la production indépendante et à la musique live. Plus de deux cents magasins proposeront via le CALIF (Club Action des Labels Indépendants Français), à Paris et en région, les nombreux vinyles pressés pour l’occasion, disques rares ou éditions limitées en provenance de labels pointus et/ou prestigieux. Showcases chez les disquaires, projections, expos, villages des labels indépendants et Disquaire Day Nights sont également au programme, notamment à Marseille. On a profité de ce DISQUAIRE DAY pour donner rendez-vous à deux disquaires marseillais (Galette Records représenté par Teddy et Lollipop Music Store par Paul) en compagnie de Nadine Verna, directice du P.A.M. (Pôle de coopération des Acteurs de la filière musicale en Région PACA) qui relaie le CALIF par ici. Avec nos trois invités dans le studio de Radio Grenouille nous parlons du riche programme de ce 22 avril 2017 à Marseille, de l’affiche de la soirée de clôture au Cabaret Aléatoire, des vinyles édités par des labels régionaux, de la projection du film « I Need That Record » à Videodrome 2 l’après-midi et plus largement, des pratiques de consommation et de socialisation des amateurs de vinyles, du rôle des disquaires indépendants dans le paysage urbain du Marseille d’aujourd’hui.

Emission_Speciale_Disquaire_Day_2017