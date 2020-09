Réécoutez David Graeber – Penseur de notre temps

Dette 5000 ans d’histoire

En 2013, Radio Grenouille recevait David Graeber à propos de l’ouvrage Dette : 5000 ans d’histoire qui venait d’être publié en français aux éditions Les Liens qui Libèrent. Nous vous proposons une réécoute de cet entretien, en hommage à ce penseur important de notre temps, anthropologue, initiateur du mouvement Occupy Wall Street, théoricien de la dette, disparu au début du mois de septembre. ***

Un essai essentiel pour mieux comprendre l’histoire de la dette, la crise du crédit en cours et l’avenir de notre économie.

Un livre qui, remettant en perspective l’histoire de la dette depuis 5 000 ans, renverse les théories admises.

L’auteur propose une grande fresque, à la fois érudite, radicale et passionnante sur les origines de la monnaie, le mythe du troc, la manière dont le marché se construit avec l’appui de la force militaire, et le rôle de la dette, dans tout cela, comme système de pouvoir, poids moral, etc. ; fresque qui se termine par un plaidoyer pour l’abolition de toutes les dettes, publique comme privée.

Entretien avec David Graeber

Entretien réalisé en 2013 par Emmanuel Moreira