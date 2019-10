Des mystères de la matière noire à la Grande Bleue

Samedi 12 octobre dernier, la Grenouille était en direct de l’Espace Bargemon, près du Vieux Port, à l’occasion de la Fête internationale de la Science, organisée par Les Petits Débrouillards.

Comme chaque année, une multitude de rencontres, de conférences, d’expositions, d’ateliers, de spectacles, de parcours urbains et d’autres expériences étaient au programme dans la ville, dont l’épicentre est ce Village des Sciences où nous nous trouvions de 15h à 17h.

Cette année, La Fête de la Science était notamment l’occasion d’échanger sur les enjeux du changement climatique à l’aube du congrès de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature au printemps prochain.

2019 est également l’année anniversaire des 50 ans du premier pas sur la Lune. C’est donc une Fête de la Science où l’exploration de l’univers était reine.

Notre première heure était consacrée à la Mission spatiale Euclid, qui enverra son satellite sur orbite en juin 2022, avec pour but principal l’étude et la spatialisation de l’énergie sombre et de la matière noire, toutes deux restées des mystères. Euclid tentera de saisir la nature et les propriétés de cette matière noire en cartographiant en 3 dimensions sa distribution dans l’Univers. La mission Euclid testera également la validité de la relativité générale à l’échelle cosmique. Ces énigmes pourraient remettre en question notre conception actuelle de la physique fondamentale.

Pour explorer la mission spatiale Euclid, nous recevions quatre invités :

Sylvain De La Torre, astrophysicien et cosmologiste.

Pierre Taxil, théoricien au Centre de Physique Théorique (CPT) et Professeur à l’Université d’Aix-Marseille.

David Le Mignant, Chef du projet Euclid au sein du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM).

William Gillar, Responsable de l’étalonnage et la calibration du NISP, le Spéctro-photomètre infrarouge, l’un des deux instruments du satellite, fabriqué par le LAM.

Notre second heure était, elle, dédiée à la biodiversité, tout particulièrement dans notre Méditerranée. Nous avons questionné l’étude de ses micro-organismes, ses planctons, ses mammifères, ses engins de pêche perdus, et d’autres questions relatives aux (r)évolutions climatiques. De nombreu scientifiques se sont succédés sur notre plateau :

Gérald Gregori, chercheur au MIO (Institut Méditerranéen d’Océanographie), spécialiste des micro-organismes en Méditerranée.

Thierry Moutin, professeur de chimie marine à l’AMU, également chercheur au MIO.

Émilie Villar, chercheuse au MIO, accompagné de Jean-Paul Moatti, PDG de l’IRD.

Sandrine Ruitton, chercheuse au MIO, coordinatrice du dispositif GhostMed.

Hélène Labach, coordinatrice du GIS3M (Groupement d’intérêt scientifique pour les mammifères marins en Méditerranée).

Hugues Bru, directeur adjoint des Petits Débrouillards.

Les deux heures de plateau en intégralité :

La première heure, consacrée à la mission spatiale, Euclid :

Entretien avec Gerald Gregori, chercheur au MIO, spécialiste des micro-organismes en Méditerranée :

Entretien avec Thierry Moutin, professeur de chimie marine à l’AMU, également chercheur au MIO :

Entretien avec Émilie Villar, chercheuse au MIO, et Jean-Paul Moatti, PDG de l’IRD :

Entretien avec Sandrine Ruitton, membre du MIO, coordinatrice du dispositif GhostMed :

Entretien avec Hélène Labach, coordinatrice du GIS3M, Groupement d’intérêt scientifique pour les mammifères marins en Méditerranée :





Entretien avec Hugues Bru, directeur adjoint des Petits Débrouillards :





Par Mario Bompart