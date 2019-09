A l’occasion du festival Questions de danse, organisé par KLAP – Maison pour la danse du 28 septembre au 17 octobre, la Grenouille a rencontré le chorégraphe Philippe Lafeuille. Son CAR/MEN, adaptation chorégraphique du célèbre opéra, ouvre le festival le 28 septembre au Théâtre du Toursky.

En s’attaquant à Carmen, icône féminine, Philippe Lafeuille se joue avec humour des conventions et invente avec huit danseurs et un chanteur, une pièce drôle et débridée.