Danses de couple à Marseille et 1er Festival Daqui A Pouco

Alors que se profile la première édition du Festival Daqui A Pouco, consacré au forró et à la culture brésilienne du 28 avril au 1er mai 2017, Radio Grenouille a saisit l’occasion pour inviter en son studio plusieurs actrices du renouveau des danses de couple à Marseille. Depuis quelques années en effet se multiplient les propositions autour de ces musiques qui se dansent à deux, cours, bals, soirées, que l’on aime le tango, la salsa, le lindy hop, le rock, le zouk, la cumbia ou le forró…

Avec nous pour en parler et présenter leurs activités : Emilie Gasia, professeur de forró et fondatrice de l’association Daqui A Pouco ; Anne Rebeyrol, présidente et fondatrice de l’association de danseurs de lindy hop Swingin’ Marseille ; Valérie Lafore et Céline Giordano, professeurs de tango pour l’association Carrément Tango. Comment se pratiquent et quels sont les codes du tango, du forró, du lindy hop? Qui va au bal? Que recherchent les danseuses et danseurs? Peut-on parler de renouveau des danses de couple à Marseille et ailleurs? Quelques réponses avec nos invitées.

Danses_de_couple_a_Marseille_04_04_2017