Après la rétrospective consacrée au cinéaste sénégalais lors du dernier Festival de Marseille, la Grenouille a eu le plaisir de rencontrer Sofi Delaage, monteuse, réalisatrice et spécialiste de cœur de Sembène Ousmane…

Entre Marseille et Dakar, nous la suivons sur les traces de cet homme aux multiples vies, qui a marqué l’histoire du cinéma d’Afrique et de la Cité Phocéenne…

Pour embarquer, c’est par ici :