Concert de Paul Lay au Théâtre de Fontblanche de Vitrolles

Vendredi 16 octobre dernier, nous étions en direct du Théâtre de Fontblanche de Vitrolles pour un concert très attendu, celui du pianiste français Paul Lay.

Un pianiste que beaucoup présentent comme le pianiste le plus talentueux et inventif de sa génération. Il vient de recevoir, la semaine dernière, la prestigieuse récompense de meilleur artiste instrumental aux Victoires du Jazz, nominé aux côtés de pianistes comme Christophe Chassol, Laurent Coulondre ou Jacky Terrasson.

Paul Lay est en trio, avec Simon Tailleu à la Contrebasse et la chanteuse suédoise Isabel Sorling. Avec ce trio, Paul Lay présente son sixième album Deep Rivers (Laborie Jazz), un répertoire de reprises de folksongs et spirituals américains, depuis la guerre de Sécession jusqu’aux années 1960 et la lutte pour les droits civiques, symbolisée notamment par Nina Simone. Paul Lay réarrange ces thèmes populaires récurrents qui ont façonné la culture des tout premiers musiciens de jazz.

Line up : Paul Lay : Piano Simon Tailleu : Contrebasse Isabel Sorling : Chant

Une émission animée par Mario Bompart et réalisée par Sebastien Geli.