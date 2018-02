L’émission rap des jeunes de la Belle de Mai revient pour une 14ème prise de micro, et reçoit Paul Wamo en studio.

Paul Wamo, poète, slameur, est originaire de Nouvelle Calédonie et partage à travers son écriture et son verbe ces paysages lointains. Accompagné par deux musiciens marseillais et interviewé par l’équipe de Claquettes Chaussettes, il s’ouvre et présente son parcours tout au long de l’émission, ponctuée par deux sets live puissants, ainsi que la sélection musicale des jeunes.