C’est à vous d’entendre nos voix

>> Une semaine de programmation en écho aux Semaines d’Information de la Santé Mentale sur les ondes de Radio Grenouille

Du 25 au 29 mars 2019, Radio Grenouille diffuse chaque jour à 17h une série de programmes en écho aux Semaines d’Information de la Santé Mentale. Des programmes fabriqués par l’équipe de la radio, mais aussi par les participants de l’atelier en podcast sur le site de Radio-Là.

Et ci-dessous, les podcasts des programmes inédits : un reportage à Radio EMA (la radio des ados de l’Hôpital Salvator), une dérive sur les souffrances liées aux parcours migratoires, un mini Dictionnaire Imaginaire, le carnet de bord sonore des participants à Radio-Là, entres autres.

LE CARNET DE BORD DE RADIO-LÀ



L’émission du printemps, c’est l’occasion pour nous de sensibiliser les auditeurs de Radio Grenouille et de les informer sur l’univers de la psychiatrie, souvent peu connu par ceux qui ne s’y retrouvent pas concernés. Nous, ce sont les participants de l’atelier Radio-Là, personnes concernées par la psychiatrie.

Depuis janvier, chaque mercredi, nous avons consacré un petit bout de l’atelier à écrire chacun.e un témoignage, une expérience, un moment de notre vie quotidienne sur un bout de papier. Puis nous avons, ensemble, tout relu, tout trié, pour n’en garder que quelques-uns, que nous avons enregistrés. D’autres paroles ont été récoltées dans des moments de l’atelier, vous les entendrez aussi.

Et tout cela donne un carnet de bord radiophonique en deux épisodes, mêlant nos voix…

Le Carnet de bord de Radio-Là – épisode 1

Le Carnet de bord de Radio-Là – épisode 1

À noter : le tableau que vous voyez, en haut de cet article, c’est celui de Stéphane, mentionné dans l’épisode 2 du carnet de bord…

Réalisation : Jean-Baptiste Imbert

RADIO EMA, FAIRE DU SON POUR ALLER MIEUX



Et si une radio en rencontrait une autre ? Avec ses micros, Lisa est partie du côté de Sainte-Marguerite, à l’Hôpital Salvator qui héberge le Service de Psychiatrie de l’Adolescent de l’AP-HM, pour découvrir Radio Ema, une radio toute spéciale puisqu’elle accueille, pour l’animer, des jeunes patients dans un processus de soin.

Rencontre avec Mickhaële Elfassy, la responsable de Radio Ema.

Radio EMA, faire du son pour aller mieux

Réalisation : Lisa Boana

L’ABÉCÉDAIRE IMAGINAIRE DE RADIO-LÀ



À partir du concept de l’Abécédaire de Gilles Deleuze, Léa a souhaité proposer la réalisation d’un Abécédaire imaginaire avec les participants de l’atelier Radio-Là. Un travail philosophique de définition, où chacun.e partage SA définition de 2 mots : trouble et handicap.

L’Abécédaire de Radio-Là – 1ère partie : où on entend la voix de Gilles Deleuze, où on distingue l’Abécédaire du dictionnaire, et où chacun donne sa définition du mot « trouble »

L’Abécédaire de Radio-Là – 2ème partie : où on donne sa définition du mot « Handicap » et où on discute de la singularité du sens de chaque mot, pour chacun.

Réalisation : Léa Hernandez



Et les autres podcasts sont à venir…