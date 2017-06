Pierre Damien Huyghe est professeur à l’université de Paris I panthéon Sorbonne. il a publié de nombreux ouvrages, dont dernièrement aux éditions de L’incidence éditeur A quoi tient le design? et, aux éditions Circé, la réédition de l’ouvrage Arts et industrie.

En feuilletant les 3 volumes du catalogue du FRAC PACA il a été saisi par la reproduction de deux œuvres de Max Charvolen. Trésor des marseillais (2003) et Table et tiroir (1982). Un choix qui s’est fait à partir d’un aperçu de l’oeuvre, d’un voir, et non d’une connaissance du travail de Max Charvolen.

Atelier du Regard #06. Max Charvolen – Pierre Damien Huyghe

La peinture de Max Charvolen ne tient qu’en partie dans le cadre du tableau. Le tableau, dans la mise à plats des objets n’est qu’une étape de l’oeuvre. En effet, celle-ci se réalise au moins en trois temps.

1° > Moulage et recouvrement d’un objet ou d’un espace construit, avec un tissu sur lequel il applique de la peinture

2° > Réalisation de cchèma pour la mise à plat des différentes faces de l’objet ou l’espace construit.

3° > Décollement du tissu et dépôt du tissu sur une surface plane.

Ces oeuvres peuvent être exposées dans chacune des phases. Moulage, Schéma, mise à plat. Ainsi l’oeuvre se tient à la fois dans chacune des étapes et dans l’ensemble du protocole.

par Emmanuel Moreira