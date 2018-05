Après-midi radiophonique autour d’Armand Gatti à Marseille

Armand Gatti, artiste aux multiples facettes, poète, conteur, homme de théâtre, journaliste, cinéaste, écrivain… l’homme qui n’a jamais renoncé à changer le monde par les mots, cette « conquête du langage » qu’il proposait à ses partenaires, les « loulous », et autres stagiaires, élèves, etc. Un après-midi qui réunit autour d’un médium – la radio – des artistes, poètes, créateurs sonores, musiciens, comédiens, et des amateurs de l’œuvre d’Armand Gatti, mais aussi des personnes impliquées dans la construction des spectacles, notamment ceux qui se sont inventés à Marseille, le Cinécadre de l’esplanade Loreto, marseille Adam quoi ?, événement majeur de Théâtre Monumental.

Des archives sonores, des moments musicaux et des échanges pour traverser l’œuvre de Gatti.

Une aventure radiophonique en direct du petit plateau de la Friche Belle de Mai, qui aura fait la part belle aux traces/héritages qu’Armand Gatti a pu laisser dans les parcours et les vies de toutes les personnes qui l’ont côtoyé lui ou son œuvre, ou encore des lieux qu’il a pratiqués et façonnés comme la Friche la Belle de Mai.

Réalisation de

Emmanuel Moreira, Lucien Bertolina, Jean Baptiste Imbert, Jean-Marc Montera

Sur une proposition de

Philippe Foulquié

Co-prodcution

Radio Grenouille, GMEM, ÉRAC, Friche Belle de Mai, Théâtre Massalia, Biennale des écritures du réel – Théâtre de la Cité.