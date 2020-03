Africa 2020 – Emission de présentation

Africa 2020, c’est quoi ? Comment et surtout avec qui ?

A partir du mois de juin et jusqu’en décembre, la saison culturelle Africa 2020 se déploie sur le territoire métropolitain et d’outre-mer. Une saison culturelle portée par l’institut français dans plusieurs villes de France, dont Marseille. Un programme de coproduction entre un continent et un pays, voulu par le gouvernement français mais qu’acteurs et artistes entendent se réapproprier.

A Marseille, la Friche Belle de mai va accueillir plusieurs évènements: arts vivants avec les Rencontres à l’échelle et le Festival de Marseille, programmation musicale, culinaire et cinéphile sur le toit terrasse, arts plastiques avec l’artiste nigérien Emeka Ogboh. Radio Grenouille se propose de documenter ce qui se trame, de provoquer des échanges, de créer des liens et du discours. Tout au long de ces six mois, vous pourrez écouter sur nos ondes musiques et paroles, playlists et plateaux.

Sur ce premier plateau Africa 2020 en public, aux grandes tables, étaient présents les acteurs culturels impliqués dans la programmation d’Africa 2020: Alain Arnaudet (La Friche), Véronique Collard Bovi (Fraeme), Cécile Rata (Africa fête), Fabrice Lextrait (Grandes tables), Julie Kretzschmar (Bancs publics), Jan Goossens (Festival de Marseille). Vous pourrez également entendre les voix de N’Goné Fall (commissaire générale de la saison), Emeka Ogboh (artiste invité), Juliette Grimont (programmatrice Gyptis / La Baleine).