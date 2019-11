48H pour Noailles : conférences et tables rondes

Près d’un an après les effondrements dramatiques de la rue d’Aubagne, à l’occasion des Portes ouvertes de Noailles et à la veille des journées nationales de l’architecture, l’école d’architecture de Marseille (ensa.m) propose de contribuer à la réflexion collective, c’était au Daki les 11 et 12 octobre.

La Grenouille a enregistré, diffuse certaines contributions et débat dans sa grille et vous offre l’ensemble des sons ci dessous.

Au programme : partager des expériences d’interventions hors de Marseille ; identifier l’histoire, l’architecture, la valeur, la diversité culturelle et sociale de Noailles et des quartiers de Marseille ; quels sont les leviers d’intervention sur l’habitat privé dégradé ; les immeubles anciens et les « trois-fenêtres » marseillais sont-ils adaptés aux besoins et enjeux contemporains ? Comment la réhabilitation des quartiers anciens peut-elle constituer un levier du développement durable de la métropole ? Quels sont les périls de la table rase ?

Comment des quartiers anciens dégradés peuvent-ils devenir à nouveau désirables ?…

L’ensa.m a invité des experts, enseignants chercheurs, architectes, urbanistes, historiens, sociologues, représentants de la sphère publique et de la société civile, étudiants, à dialoguer et à partager leur vision pour l’avenir…

Programme

Vendredi 11 : Partager des expériences

Étude de quelques réhabilitations de quartiers dans d’autres contextes géographiques

10h30 – Ouverture:

Hélène Corset Maillard (architecte, directrice de l’ensa•m)

Pascal Urbain (architecte, enseignant à l’ensa•m)

11h – Conférence : Espace public, opportunités et plaisir

Brigitte Bertoncello (professeur à l’IUAR)

Christine Breton (ancienne Conservatrice du patrimoine)

Matthieu Poitevin (architecte,enseignant à l’ensa•m)

14h – Conférence : De Toulon à Bologne

Jacques Guérin (architecte et urbaniste de l’État)

Christophe Clemencet (architecte, Var Aménagement Développement)

Phoebe Desprest (architecte libéral, missionnée par Var Aménagement Développement)

Isabelle Guérin ( architecte du patrimoine)

Balthasar Sievers ( architecte, enseignant à l’ensa•m)

16h – Conférence : Du local au global

Jean-Marc Chancel (architect Chare,enseignant à l’ensa•m)

Anne-Catherine Gamerdinger (architecte-urbaniste)

Dominique Daudé (architecte)

18h – Apéritif

19h – Table ronde : Pour un « savoir-faire marseillais”

David Mateos Escobar (urbaniste, enseignant à l’ensa•m)

Philippe Méjean (urbaniste)

Christine Breton (ancienne Conservatrice du patrimoine)

Pascal Gallard (ARHLM Paca-Corse)

Samedi 12 : Connaître et intervenir

Pour penser une réhabilitation préservant l’histoire de Marseille et de Noailles

10h – Conférence : Noailles, un quartier, un centre, un territoire



Pascal Urbain (architecte, enseignant à l’ensa•m)

René Borruey (architecte, enseignant à l’ensa•m)

Thierry Durousseau (architecte)

16h00 – Conférence : Le « trois fenêtres » marseillais



Jean-Lucien Bonillo (architecte, enseignant à l’ensa•m)

16h30 – Conférence : Entretenir et réhabiliter notre patrimoine

Sandra Comptour (architecte)

Sébastien Cord (architecte, enseignant à l’ensa•m)

Philippe Donjerkovic (architecte)

18h – Apéritif

19h – Table ronde : Faut-il abattre le « trois fenêtres » marseillais ?



Hélène Corset Maillard ( architecte, directrice de l’ensa•m)

Michel Coulange (architecte& expert, président du Collège des experts auprès des tribunaux)

Jean-Philippe d’Issernio (directeur DDTM)

Pascal Urbain (architecte, enseignant à l’ensa•m)