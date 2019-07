Radio Grenouille en direct du Charlie Jazz Festival 2019

Radio Grenouille s’est une nouvelle fois installée à l’ombre des platanes du très beau Domaine de Fontblanche à Vitrolles, où le CHARLIE JAZZ FESTIVAL nous invitait à sa 22e édition, réunissant Michel Portal, Kenny Garrett ou Omar Sosa… Ce soir là, dans l’esprit d’une programmation faite de têtes d’affiche rares et de découvertes inédites, se succédaient sur les scènes du Moulin puis des Platanes,« Farmers » de Benjamin Flament, Makaya McCraven et Stanley Clarke, sans oublier le webmedia Le Grigri. C’était le samedi 6 juillet 2019, Les 3 8 était en direct pour une émission de longue haleine que nous vous proposons d’écouter en 3 parties successives, constellées de sélections musicales, de lives et d’interviews:

– Première partie: Makaya McCraven & Aurélien Pitavy de Charlie Free en interview

– Deuxième partie: Stanley Clarke & Le Grigri en interview

-Troisième partie: Benjamin Flament « Farmers » en live et en interview

Journaliste: Stéphane Galland

Réalisateur: Sébastien Géli