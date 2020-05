PLUG IN Speciale sortie de l’album “Tropical Cut“ de TOKO BLAZE 2020

PLUG IN Spéciale sortie de l’album “Tropical Cut“ de TOKO BLAZE L’interview exclusive du Griot Urbain Toko Blaze – Tropical Cut. Après plus de trente années de scène et sept albums, le nouvel opus “Tropical Cut“ militant et chaloupé de Toko Blaze affiche une originalité musicale afro-ragga- slam-carabiennes avec au délà de l’équipe de base les feat d’Imhotep DJ DJEL aka Diamond Cutter Xav K-méléon Mc Arcenio De Almeida Dawta Jena Urban Lions, Don Maleko 2.0 ou encore Sibongile Mbambo et DUVAL MC…. un album enregist

es prises live et un travail d’équipe fortement incité par les collègues qui a permis à Toko Blaze de sortir des sentiers connus tout en conservant sa fibre artistique engagée. L’album “Topical Cut“ de Toko Blaze, 12 titres aux textes puisés au cœur de l’actualité mouvante des ces dernières années. Album en écoute et téléchargement sur toute les plateformes. Découvrez donc “Tropical Cut“ le nouvel album de Toko Blaze, l’artiste est l’invité de Plug in. Bonne écoute !

MUSIQUES : Toko Balaze, Imhotep, Laurent Dapelo Fred KlandestinoNicolas d’Olce Denis Filosa, Loïc Wostrowski Philippe Boyer Fred Buram

1ères diffusions : Mercredi 29 à 11h 30 & jeudi 30 avril 2020