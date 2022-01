PLUG IN Spéciale Rencontres Trans-musicales de Rennes 2021 Parts 1/2 déc 21

PLUG IN : Speciales Rencontres Trans-musicales de Rennes, 43e Editiondu 2 au 05 /12 / 2021).

Dans la 1ère partie, Découvrez les futures tendances musicales, les actions culturelles en direction des publics, quelques chiffres et la méthode de programmation du festival. Mais aussi le duo rennais SnoopLog signé sur la label Marseillais Dig It by CMR via Chinese Man Records qui a fait son premier concert aux Trans. Bonne écoute !

MUSIQUES : Lujipeka, Lalalar, Loharano, Téké Téké, Andrea Laszlo De Simone, Snooplog.