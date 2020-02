PLUG IN, Spéciale “Marseillais Yeah Yeah Yeah, le Film !“

PLUG IN, Marseillais Yeah Yeah Yeah, le Film ! Un documentaire de 52 mn écrit et réalisé par Alexandra Musseau. La réalisatrice dresse les portraits du rock à Marseille avec un regard sans a priori. Une scène sans cesse en renouvellement malgré le peu d’accompagnement interviennent parfois avec fatalité, résignation ou énergie et engouement pour que vive le rock à Marseille. Marseillais Yeah Yeah Yeah est un titre du groupe Los Bankalos sur le label Ave The Sound (South of Nowhere). Marseillais Yeah Yeah Yeah, le Film ! donne la parole aux acteurs de la scène rock marseillaise. : François Billard de Barricade, Robert Rossi de Quartiers Nord, Los Bankalos, Yann de la Maison Hantée, Leda Atomica, Zaza Torel, Marie-Ange, les Edmonds, Catalogue, Lollipop Music Store, Stephane Neurotic, Sonic Polo, Cédric Neuser, No Jazz Quartet, François Guéry, Pascal Escobar, Jearc, Nicolas Dick, Conger Conger, la Machine à Coudre, Phil Striker de Sabre-Tooth, la Salle Gueule, Jackaline, le Dernier Cri, le Molotov, Plainmen, Cowboys from Outerspace, Stephan Raffi de Vortex, Odliz Bemer de la Rue du Rock, Pirlouit de Live in Marseille, Sovox, la Chasse, Robex… Bonne écoute !

PLUG IN L’Hebdo d’actualité a été diffusé mercredi 29 à 11h30 & jeudi 30 janvier 2020 à 17h sur Radio Grenouille.