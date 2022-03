PLUG IN Spéciale Lauréats ClassEurock 2022 et l’Agenda mars 2022

PLUG IN mer 16 à 10h & jeudi 17 mars 2022 à 17h Radio Grenouille . l’ Association Aix’Qui? dévoile les lauréats ClassEurock 2022 de jeunes groupes repérés dans chaque département via le réseau de partenaires de la Région PACA ! Après pré-sélection puis les auditions/live de 16 groupes pré-sélectionnés, découvrez et écoutez la liste des 8 lauréats 2022 : La Marmite, Darkrose, Mali, Spitfire, Zaarm, Absurd Heroes, RFTP et Septaria. Bonne écoute !