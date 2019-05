PLUG IN Speciale La Vie Radieuse mai 2019

PLUG IN présente LA VIE RADIEUSE avec Élisa Portier (conception-réalisation/Pom Bouvier-b, composition musicale) – En partenariat avec La Cité Radieuse, l’unité d’habitation Le Corbusier

Entre installation sonore et parcours, «La vie radieuse» est une immersion sensorielle qui propose de raconter la vie de La Cité Radieuse à Marseille, par ses habitants. En interaction directe avec les espaces dans lesquels elle sera projetée, l’installation propose une écoute augmentée par les perceptions visuelles et sensorielles qu’offrent le lieu, une porosité subtile entre le bâtiment, ses jeux de lumière et d’architecture telle que perçue à l’instant même par l’auditeur. Le visiteur-auditeur sera guidé grâce à son smartphone, par une interface numérique spécialement conçue qui lui proposera un cheminement au sein du vaste bâtiment et l’amènera à déclencher les séquences sonores comme des fenêtres qui s’ouvrent.

WEB : INSTALLATION SONORE EN SON 3D dans le cadre Festival Les Musiques 2019 du 9 au 18 MAI 2019, https://bit.ly/2CNC2SH

PRATIQUE : Durée du parcours libre à partir de l’application. Se munir de son smartphone et de son casque audio. Au delà du 18 mai écoutez la Vie Radieuse sur place en autonomie : lavieradieuse.com

LIEU : Cité Radieuse, l’unité d’habitation Le Corbusier / 280 Boulevard Michelet, 13008 Marseille /Métro 2 ¦ Rond point du Prado / Bus 21, 21S, 22, 22S ¦ Le Corbusier

La Revue Sonore présente La vie radieuse une immersion sensorielle et sonore en 3D au cœur de la Cité Radieuse “Le Corbusier“ à Marseille. Bonne ecoute !

Emission diffusée Mercredi 15 à 11h30 Rediff Jeudi 16 Mai 2019 à 17h sur Radio Grenouille