PLUG IN Spécial, Sortie du EP 5 titres de “The Parade“ chez Lollipop Records/ L’AUTRE DISTRIBUTION.

PLUG IN Spécial, The Parade pour la Sortie du EP 5 titres (CD/Vynile) sortie sur le label pop, punk,rock & garage Lollipop Records/L’AUTRE DISTRIBUTION, avec une pochette originale concoctée par l’artiste belge Elzo Punk/psychédélique. L’énergie pop Rock, Punk dark, voire même du Blues et du Rock & Roll. The Parade, c’est une voix sensible et profonde qui envoute, une rythmique basse/batterie sans concession et des guitares aux mélodies efficaces qui accompagnent des textes vibrants. Infos Site : FACEBOOK/PARADE.MRS. Bonne écoute !

Emission diffusée : Mer 7 à 10h & jeudi 8 sept 2020 à 17h.