PLUG IN Spécial, Sortie de l’album “Nitrate“ Label Mémoire Neuve 2020

Nitrate, Ni Dieu Nitrate, l’album du groupe marseillais de rock urbain est enfin sorti sur le label Mémoire Neuve en janvier 2020. Si vous ne connaissez pas le groupe Nitrate, sachez qu’en 1977, cette bande de lycéens traînait, juchée sur des mobylettes dans Marseille. Du Taxi Bar à la Brasserie de Lyon, en passant par le Garibaldi. C’est là, sur la marche d’immeuble à côté du bar que cette bande de potes décide de former un groupe de rock. Avec de l’imagination, de la récup’ et quelques emprunts, que le groupe NITRATE s’est formé en avril 1978. “NITRATE Rock Urbain“ ou “Nitrate Ni Dieu Nitrate“ sont bombés sur les murs du centre-ville dès les balbutiements du groupe de rock. En moins de 5 ans et une dizaines de concerts, Nitrate a gagné sa réputation avec un cocktail urbain : un tiers d’anarchie, un tiers de punk attitude et un dernier tiers de musique hargneuse et énervée. Une carrière fulgurante qui n’avait jamais été gravée sur disque. En janvier 2020, c’est chose faîtes : Nitrate sort sur tout supports y compris vinyl, son album éponyme avec un focus sur les années 1978 et 1979, deux années fondatrices du groupe. Quarante ans après sa création, découvrez ou redécouvrez Nitrate Ni Dieu Nitrate, le rock urbain underground marseillais dans Plug In.

NB : Nitrate, un nom proposé par Raphaël Chirchietti, qui deviendra plus tard photographe au journal « le Provençal »,