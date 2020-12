PLUG IN Spécial “PRELUDE », l’album de DJ PH. Prelude to P-ConnectionZ (Tanzania, UK, India & USA) avec TOB1, Mama C, Dwee Watengwa, Omar Treil, Sucre Roux, Soulstreet, Pabloramix … et le remix de DJ PH du titre « je suis peut-être » du projet “Mixtèpe Et Mat“ (25ans de “Métètèque et Mat“ de AKHENATON & DJ SCR1BE (Mulhouse’s Finest) en collaboration avec Djrebel Rbl aux scratches et Fred Klandestino à la basse. DJ PH est l’invité de Plug In, Bonne écoute !