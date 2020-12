PLUG IN special “MugeLand“ l’album de Muge Night déc 2020

Découvrez l’album de Muge Nigth “MugeLand“ aux ambiances electro, reggae, soul. Le rapeur du quartier d’Endoume présente une “ musique vorace » avec Maroco & Comodo d’Al Iman Staff, “Saturday“ by Dj djel aux accents soul, reggae mais aussi de nombreuses participations : Swift Quad, Apolonie, Remy Womack, JustMusicBeats, Corrado, Kickhunterz Beats, Faf Larage, Adikson, Amevicious et Bouga. En onze titres, l’univers ciné-rap de “MugeLand“ aux multiples sonorités de l’électro au funk est parfois un peu old scool mais bien de son temps, au cœur de Marseille Capitale de la friture. Le Muge Nigth est l’invité de plug in pour présenter l’album rap 100% Marseillais “MUGELAND » que que l’on écoute en peignoir face à la mer ! disponible en streaming et de téléchargement légaux. Bonne écoute !

Diffusion mercredi 16 à 10h & jeudi 17 décembre 2020 à 17h sur Radio Grenouille