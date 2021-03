PLUG IN Spécial MC Kinyonga, EP 6 titres entre Marseille et Arusha en Tanzanie

PLUG IN Spécial MC Kinyonga, le marseillais de Mc K-méléon (La Méthode & The Crush 13) sort son EP, sous son nom de rappeur Tanzanien,MC Kinyonga qui veut dire caméléon en swahili. Le projet est né suite au programme d’échange live et studio Safari Ya HipHop/East Africa Rise Up du label WePresent en Tanzanie. Un EP 6 titres principalement enregistrés au studio Peace Power Production du centre UAACC (United African Alliance Community Center) tenu par un couple d’anciens Black Panther, Pete et Charlotte O’Neal. Une Connection entre les artistes marseillais DJ PH, Joos Beatbox, Lloys beatmaker et les artistes tanzaniens Charlotte Hill O’Neal « Mama C », Emma Maasai, Stan Banx, Ngendi Wa Mtaa ou encore deux rappeurs Dwee Watengwa & Chindo Man-Umbwa Mzee-Watengwa déjà passés par Marseille ainsi que la rappeuse kényane Tina Mweni. Ecoutez et regardez le titre THIS IS HIP-HOP de MC Kinyonga, avec la participation de Dwee et Lloys sur youtube : https://youtu.be/SzrsRIEX_Cw . MC Kinyonga présente son EP éponyme dans PLUG IN accompagné de Mathieu Bruno du Label WePrésent, initiateur du East Africa Rise Up Project/Safari ya HipHop entre Marseille et Arusha en Tanzanie. FEEL THE VIBES and GOOD LISTENING !