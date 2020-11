PLUG IN Spécial Documentaire “Marseille et les Américains 1939-1945“ réalisé par Matthieu Verdeil. PLUG IN Spécial Documentaire “Marseille et les Américains 1939-1945“ réalisé par Matthieu Verdeil.

À l’occasion du 75e anniversaire du débarquement des troupes alliées en Provence, le Consulat général des États-Unis à Marseille a produit un film à destination des collégiens et lycéens (Réseau CANOPE) pour raviver la mémoire des Marseillais, qui vécurent côte à côte avec les soldats américains installés dans la région jusqu’en 1946. “Marseille et les Américains 1939-1945 rappelle ce qu’était la vie quotidienne et culturelle des marseillais, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Un récit historique teinté d’humour raconté par ceux qui l’ont vécu et qui ont côtoyés les civils et militaires américains dans la région de Marseille. Il rassemble des images d’archives des cartes et animations graphiques pour la plupart inédites. Le film est construit (4 x 15mn) pour être utilisé par les enseignants en fonction des programmes scolaires. Matthieu Verdeil, Réalisateur du film, Simon Hankinson, Consul général des États-Unis à Marseille, Robert Mencherini, Professeur des Universités en Histoire contemporaine, Ali Bougheraba, Comédien/Humoriste Directeur du Café-théâtre l’Antidote, sont les invités de Plug In. Bonne écoute !